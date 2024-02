“Corra do Leão, City”, provoca Fábio Mota após Ba-Vi | A TARDE

O Esporte Clube Vitória saiu vencedor no primeiro Ba-Vi do ano, disputado neste domingo, 18, no Estádio Manoel Barradas. Após partida movimentada, que contou com duas viradas de placar, o Leão da Barra venceu o time comandado por Rogério Ceni pelo placar de 3 a 2.

Após o apito final que garantiu os três pontos do Vitória, o presidente do Vitória, Fábio Mota, aproveitou para provocar o Tricolor.

“Corra do Leão, City”, declarou o presidente. O mandatário ainda seguiu: “O tostão ganhou dos milhões”.

Com esse resultado, o Vitória chegou aos 13 pontos e ocupa a terceira colocação no Campeonato Baiano.