Cria do Vitória, Marcelo Moreno vai bater recorde pela Bolívia

Formado nas divisões de base do Vitória, o atacante Marcelo Moreno vai entrar, ainda mais, para a história da seleção boliviana. Nesta sexta-feira, 8, contra o Brasil, Marcelo chegará a 103 jogos pela Bolívia e se isolará como o atleta com mais jogos pela seleção, ultrapassando Ronald Raldes.

Nascido na Bolívia, mas filho de pai brasileiro, Marcelo Moreno é o maior artilheiro da seleção boliviana, com 30 gols. Um deles, sobre o Brasil, lá em 2009, na última vitória boliviana sobre a verde e amarela. Para ele, que é ídolo do Cruzeiro e também deixou seus gols com a camisa de Grêmio e Flamengo, jogar contra a Seleção Brasileira é especial.

“Jogar contra o Brasil tem sempre um gosto especial, pois eu tenho muita história em grandes clubes de lá, respeito muito a cultura, o povo e principalmente o futebol brasileiro. Vai ser um jogo muito especial e eu espero que possamos conseguir um resultado importante, para iniciarmos bem a competição”, disse a cria da Toca do Leão.

Aos 36 anos e com o fim de carreira se aproximando, Marcelo entende que seu ciclo na seleção boliviana também está próximo, e por isso, segue com o objetivo de levar a Bolívia para uma Copa do Mundo.

“As eliminatórias para a Copa na América do Sul, são uma das mais difíceis do Mundo. Em poucos lugares você joga contra Neymar, Messi, Vinícius Jr, Luis Suarez e outros craques mundiais. Me sinto preparado para o desafio e creio que levar a Bolívia para a Copa do Mundo seja o meu principal objetivo e o fechamento de um ciclo que me deu muitas alegrias”, completou o atacante.

O confronto entre Brasil e Bolívia está marcado para as 21h45 desta sexta-feira, 8, no estádio Mangueirão, em Belém, no Pará. A partida é válida pela rodada de abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, que será realizada no Canadá, Estados Unidos e México.