De olho em classificação, Vitória recebe o ameaçado Atlético | A TARDE

Em situações opostas no Campeonato Baiano, Vitória e Atlético se enfrentam neste domingo, 25, pela 8ª rodada do estadual, com objetivos diferentes. Enquanto o Rubro-Negro ocupa a 4ª colocação com 13 pontos, o Carcará aparece em 8º, com apenas sete.

O Rubro-Negro precisa vencer para encaminhar a classificação para a semifinal, algo que não acontece há cinco anos. O técnico Léo Condé garantiu que as atenções estão concentradas neste objetivo.

“São cinco anos que o Vitória não classifica e a gente vai buscar essa vaga, até porque tem a vaga na Copa do Brasil (de 2025). Então é muito importante buscar a classificação. Foco total”, disse o treinador em entrevista após empate com o Náutico, pela Copa do Nordeste.

Por outro lado, o Atlético une forças para tentar escapar do rebaixamento, duas temporadas após se consagrar bicampeão baiano. O Carcará começou a temporada sob o comando de Zé Carlos, mas no decorrer do estadual Thiago Santa Bárbara assumiu a equipe e tenta evitar o retorno do time para a segunda divisão estadual, de onde saiu em 2018.

Novidades

O técnico Léo Condé não vai poder contar com um dos destaques do time nesse início de temporada, o volante Dudu. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico Ba-Vi e cumprirá suspensão automática neste domingo. Em compensação, o lateral esquerdo PK foi relacionado após se recuperar de lesão na coxa.

Escalação provável: Muriel (Lucas Arcanjo), Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade (Caio Vinícius) e Matheusinho (Daniel Junior); Osvaldo, Iury Castilho e Alerrandro.

FICHA TÉCNICA

Vitória x Atlético, 8ª rodada do Campeonato Baiano de 2024

Local: Estádio Barradão, em Salvador

Data: domingo, 25/02/2024

Horário: 18h30

Árbitro: Eziquiel Sousa Costa

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Edevan de Oliveira Pereira

Vitória: Muriel (Lucas Arcanjo), Zeca, Camutanga, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade (Caio Vinícius) e Matheusinho (Daniel Junior); Osvaldo, Iury Castilho e Alerrandro. Técnico: Léo Condé

Atlético: Shrek, Andrezinho (Figueroa), Fellipe, Joalisson e Neto; Italo Tabata, Alex Galo (Makelele) e Giancarlo; Leozinho, Ruan Teles e Matheus Barboza (Elcarlos). Técnico: Thiago Santa Bárbara.