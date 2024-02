De olho na Copa do Nordeste, Vitória se reapresentou nesta segunda, 19 | A TARDE

Nesta segunda-feira,19, o time rubro-negro se apresentou às 15h30 no CT Manoel Pontes Tanajura, após uma vitória emocionante por 3 a 2 no primeiro clássico Ba-Vi do ano. Agora, o foco está em uma semana cheia de atividades, com jogos cruciais na quarta-feira e no domingo, além dos treinamentos habituais. O próximo desafio é contra o Náutico, de Pernambuco, marcado para quarta-feira, 21, às 19 horas, no Barradão, pela Copa do Nordeste.

O Rubro-Negro está em busca da classificação e precisa acumular pontos para subir na tabela, atualmente ocupando a quinta posição no Grupo A com 4 pontos. CRB (AL), Sport (PE) e Botafogo (PB) lideram o grupo, cada um com 6 pontos, enquanto o Ceará está em segundo com 5.

Na fase inicial da Copa do Nordeste, os times do Grupo A enfrentam os do Grupo B em um único turno, e os quatro primeiros de cada grupo avançam para a próxima fase.

Os jogadores se apresentaram às 15h30 desta segunda-feira e começaram as atividades com sessões de fisioterapia e musculação. Em seguida, os titulares do BA-VI de domingo passaram por um protocolo de recuperação pós-jogo, incluindo atividades regenerativas na academia, banheira aquecida, imersão em água gelada e massagem.

Os demais jogadores realizaram exercícios de aquecimento com o preparador físico Diego Kami Mura e participaram de um coletivo dividido em duas partes. Na primeira, enfrentaram reservas e jogadores do sub-20 que estão integrados ao time principal. Na segunda parte, enfrentaram o time sub-17, treinado por Valnei Pichite, que se prepara para a Copa do Brasil, com estreia marcada contra o ABC de Natal em 28 de fevereiro, no Barradão, às 15h30. Os profissionais venceram por 2 a 0, com gols de Rodrigo Andrade e Caio Dantas, após uma primeira parte sem gols.

Na terça-feira, 20, novamente à tarde, o técnico Condé finalizará a preparação da equipe para o confronto contra o Náutico.

O lateral Patric Calmon segue em processo de transição, enquanto o goleiro Lucas Arcanjo continua em tratamento para sua lesão no joelho.