De olho no Atlético-GO, Condé define estratégia "internamente"

Com viagem para Goiânia programada para o início da tarde desta sexta-feira, 25, o Vitória decidiu antecipar a entrevista de pré-jogo do técnico Léo Condé para esta quinta, 24. O Rubro-Negro encara o Atlético-GO em partida da 25ª rodada da Série B que está marcada para as 18h de domingo.

Restando dois treinos para encerrar a preparação para o confronto, o técnico Léo Condé optou por não revelar a formação e a estratégia que serão utilizadas na partida. Vale ressaltar que o treinador vai contar com o retorno de cinco atletas que ficaram fora da última partida: Camutanga, Yan Souto, Dudu, Johnny Lucas e Wellington Nem.

“A gente passa a ter o retorno de atletas importantes, inclusive de Dudu que vem de boas atuações. A estratégia de jogo fazemos internamente, mas uma base da equipe será mantida, mas estamos avaliando as características do adversário para definir o melhor time”, afirmou Condé.

“A gente trabalha para o jogo, sabemos das dificuldades para enfrentar o Atlético-GO. Estamos fazendo uma campanha muito consistente em casa e também com um bom desempenho fora. Estamos sempre projetando a partida seguinte. Sabemos das dificuldades, mas de forma alguma vamos administrar e tentaremos jogar estruturados para trazer um bom resultado para Salvador”, completou o comandante rubro-negro.

Condé também não desperdiçou a oportunidade para elogiar o treinador Jair Ventura, que assumiu o comando do Atlético-GO no fim de julho e que vem se aproximando do G-4 da Série B, com três vitórias nas últimas três rodadas.

“Cada jogo tem sua história. Sabemos que o Atlético-GO disputou muita Série A nos últimos anos, é um clube bem organizado, estruturado, tem bons jogadores e agora tem o Jair Ventura, um treinador de primeira prateleira. Mas eles também tem preocupação por tudo que representa o Vitória, em termos de torcida, camisa e a nossa boa campanha na competição. Vamos encarar um adversário difícil, mas vamos fortes para trazer um bom resultado de Goiânia”, disse Léo Condé.