De última hora, Lucas Arcanjo desfalca Vitória contra o São José

Por causa de uma contusão no ombro direito, o goleiro titular do Vitória, Lucas Arcanjo, foi cortado e não irá enfrentar o São José neste domingo, 10, em jogo válido pela 14ª rodada do Brasileiro da Série C. Em seu lugar, entra o reserva Dalton.

A delegação viaja para Porto Alegre na tarde deste sábado, 9. O rubro-negro baiano enfrenta a equipe gaúcha às 17h de amanhã no Estádio Francisco Novelletto Neto.

Amparado pelo efeito suspensivo concedido pelo Auditor Relator do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Felipe Bevilacqua de Souza, o meia Eduardo segue com a delegação. O jogador foi suspenso seis partidas pela 5ª Comissão Disciplinar do Tribunal.

Além de Lucas Arcanjo, outro desfalque da equipe é o atacante Rodrigão, que se recupera de estiramento muscular na posterior da coxa. Para a partida, 20 jogadores foram relacionados.

Na manhã de hoje, o técnico João Burse levou os jogadores para o campo 1 do Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura e encerrou a preparação da equipe. Após o aquecimento, o técnico iniciou as atividades com tático de 11 contra 11. Depois, completou com aperfeiçoamento de bola parada, essencialmente ofensiva. Na véspera, Burse trabalhou bastante a bola defensiva.