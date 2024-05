De volta ao Brasileirão, Vitória faz único treino de olho no São Paulo | A TARDE

Ainda sem vencer no Brasileirão, o Vitória não teve muito tempo para se preparar para encarar o São Paulo, em jogo válido pela 5ª rodada, marcado para este domingo, 5, às 16h, no Barradão. O treino realizado neste sábado, 4, foi o único para o duelo.

Antes dos trabalhos no campo, o técnico Léo Condé reuniu os jogadores e passou um vídeo com análises sobre o adversário. Na sequência, após o aquecimento, o treinador comandou uma atividade técnica.

No fim do treino, Condé selecionou 23 jogadores para participar do confronto. O zagueiro Camutanga, que retornou no meio de semana contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, voltou a sentir o joelho e não joga. Além dele, o Vitória tem os desfalques de Rodrigo Andrade, Everaldo, Felipe Vieira e Raul Cáceres, que seguem em recuperação.

