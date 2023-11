Deputado propõe que Fábio Mota receba honraria mais alta da AL-BA | A TARDE

O deputado estadual Luciano Simões Filho (União) apresentou, nesta terça-feira, um Projeto de Lei visando conceder a Comenda Dois de Julho, a mais alta honraria da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), a Fábio Mota, atual presidente do Vitória.

Nascido em Salvador em 1970, Mota é graduado em administração de empresas pela UFBA (Universidade Federal da Bahia) e possui uma sólida formação, incluindo advogado, historiador e pecuarista, com especialização em processo civil.

Fábio Mota assumiu a presidência do Vitória de maneira interina em 26 de outubro de 2021, após a destituição do então mandatário Paulo Carneiro e a renúncia do vice-presidente Luis Henrique. Quase um ano depois, em 17 de setembro de 2022, foi eleito para liderar o Leão por mais três anos, obtendo expressivos 821 votos (67%).

Antes de sua trajetória no mundo do futebol, Mota desempenhou papéis importantes como advogado na Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e na Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), além de serviços de consultoria jurídica no setor privado.

O currículo de Mota também inclui a presidência da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) em 2006, a função de secretário Municipal de Serviços Públicos (Sesp) entre 2007 e 2011, a secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo do Ministério do Turismo entre 2011 e 2014, e a secretaria de Urbanismo e Transporte em 2014. Entre 2015 e 2020, ocupou o cargo de secretário Municipal de Mobilidade de Salvador.

A proposta de concessão da Comenda Dois de Julho a Fábio Mota destaca o reconhecimento de sua contribuição em diversas áreas, consolidando seu papel de destaque não apenas no cenário esportivo, mas também em setores fundamentais para o desenvolvimento da capital baiana e do país. O projeto aguarda apreciação na Assembleia Legislativa da Bahia.