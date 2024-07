Desfalcado, Vitória enfrenta o Corinthians fora de casa

- Foto: Agência Brasil/Amanda Perobelli

A 14ª rodada do Campeonato Brasileiro guarda um confronto entre duas equipes que atualmente compartilham de lutas similares e precisam, antes de mais nada, se afastar da zona de perigo. Esse é o embate que acontece às 20h de hoje, na Neo Química Arena, em São Paulo, onde o vice-lanterna, Corinthians, recebe o Vitória.

Com três resultados positivos nas últimos cinco partidas da competição, o Leão da Barra esboçou uma reação no Brasileirão depois de um início desastroso. No entanto, no seu compromisso mais recente no torneio, o clube baiano viu o seu breve respiro ser interrompida pela ventania forte do Furacão, dentro da Toca:o time foi derrotado por 1 a 0. Mesmo com o revés, o Rubro-Negro se manteve fora do Z-4, com 12 pontos (um a mais do que o primeiro clube da zona da degola, o Atlético Goianiense), na 15ª colocação.

A complicação atual do Colossal está sendo conseguir uma estabilidade de triunfos na Elite. É sabido no mundo da bola que em campeonatos de pontos corridos o segredo para brigar na parte de cima é fazer o ‘dever de casa’ e não deixar de pontuar fora. E essa dificuldade é um fator comum entre as equipes que duelam na noite desta quinta-feira, em Itaquera. Mas, vale destacar, o Timão está em uma situação mais delicada ainda, visto que só venceu uma partida na atual edição da Série A.

Não só isso. Ainda nessa semana, o Corinthians demitiu seu treinador, António Oliveira, após derrota no clássico contra o Palmeiras (2 a 0) na segunda-feira. O clima, que já era ruim, ficou ainda pior quando a torcida foi até o CT Joaquim Grava e protestou com faixas que diziam: “Acabou a paciência! Ou joguem por amor, ou sofram as consequências!”. Entretanto, o lateral Léo Mana disse em entrevista depois da última derrota que, por ora, o rebaixamento não preocupa, pois o elenco sabe que tem toda a capacidade de “sair dessa situação sem sofrer mais”.

O Colossal, que não tem nada com isso, busca se aproveitar da crise instaurada no ambiente do adversário para, assim como foi contra o Fluminense, voltar para Salvador com os três pontos.

Muitas baixas

O técnico Thiago Carpini vai precisar se virar com as poucas peças que tem à disposição para conseguir um bom resultado hoje. São sete jogadores a menos entre os relacionáveis do ‘professor’ – seis por lesão e um por cumprir suspensão.

Everaldo, Bruno Uvini, Camutanga, Rodrigo Andrade, Iury Castilho e Osvaldo estão atualmente no departamento médico. Já o volante Léo Naldi recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Athletico-PR e não enfrenta o Timão. Na última entrevista coletiva, Carpini lamentou a situação, além de criticar o calendário “desumano” do futebol brasileiro.

“Léo Naldi, eu lamento pela ausência, mas por outro lado, é um cara que precisava descansar, estava no limite, daqui a pouco ele corre o risco de ter uma lesão muscular, é um cara que vem evoluindo, tomando conta do setor, é chegada a hora de ele descansar, mas sem dúvida é lamentar por isso. A gente vai buscar dentro do elenco soluções, isso tá sendo um desafio”, disse.

Preparativos

O Colossal encerrou ontem a preparação para a partida desta quinta. Desde o seu último confronto no Brasileirão, o Vitória teve três dias para se planejar para o jogo – um a mais do que o Corinthians, o que pode ser determinante no resultado do embate.

Os trabalhos começaram com os jogadores assistindo a vídeos de como costuma jogar o adversário dentro de casa – questões necessariamente táticas e de posicionamento.

Depois, Carpini organizou exercício focado na melhoria da finalização dos atletas, além de treinamento de bolas paradas. Somente no fim da tarde o elenco pegou o voo rumo à capital paulista. Caso o Vitória vença o duelo (como aconteceu em 2017 pela última vez), o time chega aos 15 pontos e pode até figurar na 13ª posição na tabela.