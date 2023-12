Destaque do Vitória é oferecido ao São Paulo, diz site | A TARDE

Um dos destaques do Vitória na campanha do título da Série B de 2023, o zagueiro Wagner Leonardo chamou a atenção de um grande clube brasileiro. O defensor foi oferecido por seus empresários ao São Paulo para a temporada 2024. A informação foi publicada inicialmente pelo comentarista Danilo Lavieri, colunista do site UOL Esporte.

Segundo a postagem, o São Paulo aguarda apenas a conclusão da venda do zagueiro Beraldo para um clube da Europa. Vale salientar que não há nenhuma negociação em curso e a diretoria da equipe paulista vai avaliar a situação. Recentemente, o atleta teve uma proposta do futebol russo, mas a diretoria do Vitória negou.

Wagner Leonardo chegou ao Vitória em março, cedido por empréstimo junto ao Portimonense-POR. Na Série B, o zagueiro atuou em 35 jogos com a camisa Rubro-Negra e fez cinco gols, sendo titular absoluto da equipe.



A diretoria do Vitória exerceu a prioridade de compra de 50% dos direitos econômicos do jogador, no valor de R$ 2,4 milhões, após um grupo espanhol pagar a multa rescisória do atacante Samuel Reis, de 19 anos, que era do time Sub-20 e estava integrado a equipe principal na época.