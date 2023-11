Diretor do Vitória celebra acesso antecipado: “Esse time merece” | A TARDE

O retorno do Vitória para a elite do futebol brasileiro, que parecia questão de tempo, foi confirmado na noite deste domingo. O Rubro-Negro venceu o Novorizontino de virada por 2 a 1 e está de volta à Série A após cinco anos e com duas rodadas de antecedência.

Em entrevista após a partida, o executivo de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues, celebrou a conquista do primeiro e principal objetivo do ano. Sempre muito discreto, ele agradeceu o apoio da torcida e aos dirigentes do Leão pela confiança.

“Só a gente sabe o que a gente trabalhou para chegar aqui. A gente cobra, a gente discute, a gente debate, mas em todo o tempo o ambiente interno foi maravilhoso. A gente só trabalha. A gente deixa todo mundo falar. A torcida, desde o primeiro jogo, veio junto, então é só agradecer e pedir para que todo mundo aproveite. Agradecer ao presidente pela confiança, a toda a diretoria. Esse time merece”, disse Ítalo à rádio Sociedade.

Boa parte dos jogadores do elenco do Vitória foi trazida por Ítalo, que chegou ao clube em Março para reformular o departamento de futebol após o fracasso nas competições do primeiro trimestre (Campeonato Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil).

A delegação rubro-negra desembarca em Salvador na tarde desta segunda-feira, 12, e a torcida já planeja um novo “Aeronegô” para recepcionar os atletas e os profissionais do clube com muita festa. Sábado, 18, no Barradão, o Vitória faz o último jogo em casa nesta temporada diante do Sport. A bola rola a partir das 17h e o Leão pode entrar em campo já com o título da Série B garantido, basta que o Criciúma não consiga vencer o Guarani fora de casa, nesta terça-feira, 14.