Diretor do Vitória confirma negociação com Keno, do Fluminense | A TARDE

Embalada pelo título do Campeonato Baiano de 2024, conquistado em cima do Bahia, a diretoria do Vitória quer cumprir a promessa e reforçar ainda mais a equipe para a sequência da temporada. A bola da vez na mira do Rubro-Negro é o atacante baiano Keno, de 34 anos. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Notícias da Bahia.

Conforme apuração do Grupo A TARDE, a negociação está em andamento, porém, longe de um desfecho. Em contato com a reportagem, o diretor de futebol do Vitória, Ítalo Rodrigues, confirmou que houve uma sondagem inicial pelo atleta. "Negociando, mas distante ainda", resumiu o dirigente.

Já o Fluminense, através do diretor Paulo Angioni, ao ser procurado, disse não saber do interesse do time baiano. "Desconheço", indicou o profissional, confirmando que o Tricolor carioca não deseja negociar o atleta.

Keno chegou ao Fluminense para a temporada de 2023 e, após boas atuações com a camisa do clube, teve seu vínculo ampliado até o fim de 2025. Antes de desembarcar no Rio de Janeiro, no final de 2022, o baiano foi ventilado no Bahia, maior rival do Leão da Barra.

Para a disputa da Série A de 2024, o Vitória já acertou as contratações do zagueiro Reynaldo, dos volantes Léo Naldi e Luan, dos meias Pablo e Jean Mota, e do atacante Luiz Adriano.