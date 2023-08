Diretor do Vitória explica situação de atletas entre saídas e chegadas

Com o fechamento da segunda janela de transferências no futebol brasileiro, o Vitória reforçou seu elenco e definiu as situações dos atletas que não fazem mais parte dos planos do Rubro-Negro. Até o momento, o clube realizou 30 contratações mirando o acesso para retornar à elite do futebol brasileiro ao termino da temporada 2023.

Entre as novidades, 25 jogadores foram contratados na primeira janela. Com os fracassos no Campeonato Baiano e nas Copas do Nordeste e do Brasil, o zagueiro Dankler, o lateral-esquerdo João Lucas, o volante Diego Fumaça, o meia Diego Torres e o atacante Nicolás Dibble foram dispensados. Já Santiago Tréllez aguarda um acordo para uma rescisão amigável com o clube.

"A gente tem muito respeito e carinho pelo Tréllez. É um baita profissional, a gente sabe da história bonita que ele construiu no clube, mas ele infelizmente está partindo para uma rescisão com o clube. Por mais que ele deseje a permanência, a gente precisa, infelizmente, deixar o coração um pouco de lado e agir com a razão. É um salário um pouco aquém da realidade de um atleta que hoje não estava com tanto espaço, ademais com a chegada do Iury Castilho. E a gente deseja com certeza que ele tenha muito sucesso na sequência da carreira dele", disse o executivo de futebol Ítalo Rodrigues, em entrevista à Rádio Sociedade.

Outro que está de malas prontas para deixar a Toca do Leão, é o meio-campista Ruan Nascimento, cria da base. Ele não vinha tendo oportunidades e também já tem destino definido. O atleta irá defender o Figueirense, por empréstimo.

"A gente recebeu a proposta do Figueirense. É um atleta que vem tendo pouco espaço em nosso elenco, mas que a gente acredita muito, tem convicção que ele é um ativo do clube e a gente acredita que lá ele vai ter mais oportunidade de jogar", revelou.

O zagueiro Guilherme Kayron, formado no clube e que estava defendendo a equipe Sub-20, não teve oportunidades no time principal. Ele rescindiu com o Leão da Barra e irá assinar contrato com um clube parceiro do Vitória. O Rubro-Negro que irá seguir com 50% dos direitos econômicos do jovem defensor.

“Na verdade, ele estouraria no final do ano. O jogador teria contrato até o fim do ano, mas a gente entende que o atleta de último ano tem que estar sendo aproveitado aqui no profissional. Um atleta que a gente tem muita confiança também, mas acredita que ele vai levar um tempo ainda para maturar. Então a gente acabou fazendo uma parceria com o clube que infelizmente eu não sei se eu posso divulgar ainda, vai fazer um contrato mais longo com ele e a gente vai dividir os percentuais", explicou o gestor.

Na segunda janela de transferências foram contratados os volantes Dudu (Ex-Volta Redonda) e Jhonny Lucas (Ex-Goiás), os atacantes Mateus Gonçalves (Ex-América-MG) e Iury Castilho (Ex-Cuiabá), além do Lateral-esquerdo Edson Lucas, que veio do Retrô-PE e foi o último a ser regularizado. O Vitória lidera o Campeonato Brasileiro da Série B, com 41 pontos conquistados em 21 rodadas.