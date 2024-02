Diretora da Fatal Model provoca o Bahia: "a dona dessa City sou eu" | A TARDE

A vitória emocionante do Leão da Barra por 3 a 2 no clássico contra Bahia, gerou diversas provocações, sejam da parte dos torcedores quanto pelos dirigentes do Rubro-Negro. Nina Sag, diretora de comunicação da Fatal Model, não ficou de fora e também causou nas redes sociais, afirmando que é a verdadeira comandante da “City”.

Em sua conta no X, antigo Twitter, a ruiva publicou uma foto no Barradão com a camisa do Vitória e provocou o Grupo City, que adquiriu 90% da SAF do Bahia: “a dona dessa City sou eu”, disse no post.

A dona dessa City sou eu 😎😂 #soumaisvitoria pic.twitter.com/xt8MA51NVz — Nina Sag (@euninasag) February 18, 2024

A publicação rendeu diversos comentários de torcedores do Vitória, que demonstraram muito carinho pela diretora. “Tia Nina, obrigado por servir rodízio de sardinha pra nossa torcida! Te amamos”, comentou um. “Tem que respeitar o Esporte Clube Fatal Model Vitória”, afirmou outro.



No entanto, o perfil também foi alvo de diversos comentários ofensivos. Em resposta, ela comentou que todos devem “saber perder com dignidade”.