Djalma crava que Academia do Leão vai captar os "verdadeiros talentos" | A TARDE

Djalma Abreu, vice-presidente do Vitória, esteve presente na inauguração da Academia de Futebol do Leão, nesta manhã de quinta-feira (30). O dirigente conversou com a reportagem do Portal MASSA! sobre este mais novo projeto do clube, que ele almeja estar crescendo não só em Salvador, mas em todo o país.

De acordo com Djalma, a criação dessa escolinha vai, além de aproximar jovens talentos da divisão de base rubro-negra, gerar lucros financeiros que também serão revertidos para a base.

"A Academia de Futebol do Leão tem um objetivo que é ganhar recursos sim. Isso será revertido para a base, principalmente para a base, que é onde nós temos a possibilidade de ter dois a três mil alunos. Esses alunos serão matriculados e terão a oportunidade de fazer parte da divisão de base do Vitória. Todos aqueles alunos que se destacarem aqui na nossa Academia, eles estão próximos do Vitória, estão próximos da comissão técnica e tem a oportunidade maior de participar da divisão de base do Vitória", explicou Djalma Abreu.

"O Vitória vai ter uma escolinha não só aqui, mas em todo o Brasil. Estamos revitalizando as escolas no Brasil inteiro, mas aqui nós estamos mais próximos, aqui nós estamos na sede, nós estamos juntos, toda a comissão técnica, toda a comissão da base, toda a diretoria", completou o vice-presidente rubro-negro.

Para Djalma Abreu, os jovens que sonham em se profissionalizar terão a oportunidade de serem avaliados de perto, sem aquela dificuldade das peneiras, onde alguns dos "verdadeiros talentos" acabam passando batido por falta de tempo para mostrar o que sabem.

"Para o aluno que vem jogar, que vem disputar, fazer seus treinamentos no Vitória, ele tem uma oportunidade muito maior de fazer parte da divisão de base, porque ele não vai fazer aquela avaliação da peneira, que você tem 30 minutos para avaliar um aluno. Em 30 minutos você não avalia, mas em um mês, em dois, em três, tenha a certeza que você será avaliado, e aquele que tem o verdadeiro talento, tenha certeza que vai ser captado pela divisão de base do Vitória", garantiu o cartola.

