Dinei enaltece Academia do Leão: "Não tive uma estrutura dessa" | A TARDE

Presente na inauguração da Academia de Futebol do Leão, o ex-atacante Dinei, ídolo do Vitória, conversou com o Portal MASSA! sobre a importância dessa estrutura e como isso representa o crescimento do clube nos últimos anos.

"Muito importante. Como eu falei, desde 2008 você vê a evolução que o Vitória teve. Essa estrutura para os jovens vai ser muito importante, eu mesmo não tive uma estrutura dessa quando comecei a jogar. Parabenizar toda a diretoria por estar crescendo mais e mais o Vitória, fico feliz por estar prestigiando", disse Dinei.

Segundo o ex-jogador, a criação da nova academia pode atrair novos talentos e traz a oportunidade de realizar um "sonho de todo jovem".

"Oportunidade para os jovens (...) Acho que a garotada que quer aprender, quem se destacar vai poder jogar no Vitória. Acho que é o sonho de todos os jovens. Eu desejo toda a sorte para eles", finalizou o ídolo rubro-negro.



