Vitória x Atlético-GO: Onde assistir e prováveis escalações | A TARDE

O Vitória ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e precisa reagir para não se afundar cada vez mais na zona de rebaixamento. Neste sábado, 1º, às 16h, a equipe comandada por Thiago Carpini recebe o Atlético-GO no Barradão, em duelo direto dentro do Z-4 válido pela 7ª rodada da competição nacional.

Onde assistir

Transmissão: Premiere (TV fechada e streaming)

Equipe de arbitragem

Árbitro: Kleber Ariel Goncalves da Silva (PR)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA-SP)

Assistente 2: Brigida Cirilo Ferreira (FIFA-AL)

Quarto árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Árbitro de vídeo: Daiane Muniz (FIFA-SP)

Vitória

Apesar de ter um jogo a menos que boa parte dos adversários, o Vitória somou apenas um ponto em 15 disputados e segue com o sinal de alerta ligado. O recém-chegado Thiago Carpini teve alguns dias para conhecer os jogadores, ajustar a equipe e corrigir os erros da estreia contra o Botafogo, pela Copa do Brasil.

Provável time: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini (Camutanga), Wagner Leonardo e Pk; Willian Oliveira, Rodrigo Andrade e Dudu; Matheusinho; Janderson e Luiz Adriano (Alerrandro).

Atlético-GO

Vice-lanterna do Brasileirão com a mesma pontuação do Vitória, o Atlético-GO vem de classificação na Copa do Brasil sobre o Brusque. Na ocasião, o técnico Jair Ventura teve dez dias para treinar sua equipe e montou uma estratégia com três volantes, que pode ser mantida para o duelo no Barradão.

Provável time: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão; Rhaldney, Lucas Kal, Gabriel Baralhas e Shaylon; Luiz Fernando e Vágner Love.

