Dominante, Vitória vence o Jacuipense na estreia do Campeonato Baiano | A TARDE

A estreia do Vitória na temporada 2024 foi em Riachão do Jacuípe, a cerca de 190 km de Salvador. Na noite desta quarta-feira, 17, na Arena Valfredão, o atual campeão da Série B venceu o Jacuipense por 1 a 0 em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Baiano. Iury Castilho marcou o único gol da partida. Entre as contratações do Rubro-Negro, PK, Lucas Esteves, Willian Oliveira, Caio Dantas e Eryc Castillo tiveram minutos em campo.

O resultado garantiu três pontos para o Vitória, que não se classifica para as semifinais do estadual há cinco temporadas. Após o fim da primeira rodada, o Rubro-Negro já aparece entre os quatro primeiros na tabela de classificação.

Agora o Vitória se prepara para encarar o Bahia de Feira na 2ª rodada do Campeonato Baiano. O duelo está marcado para as 16h de sábado, 20, no Barradão, em Salvador. Já o Jacuipense vai até Juazeiro no dia seguinte para enfrentar a Juazeirense no Estádio Adauto Moraes, às 18h30.

Primeiro tempo

Diante de sua torcida, o Jacuipense dominou a posse de bola desde o apito inicial do árbitro. Mas quem teve a primeira oportunidade de marcar foram os visitantes, aos 9 minutos. Após passe equivocado de Vitor Salvador no campo de defesa, a bola sobrou para Caio Dantas que já chegou batendo para o gol, mas o goleiro Marcelo saiu bem para fazer uma grande defesa.

No minuto 23, no entanto, o paredão do Jacuipense nada pôde fazer quando Osvaldo arriscou de fora da área e carimbou o travessão. Na sobra, Dudu dividiu com o zagueiro e a bola sobrou para Iury Castilho que, de primeira, soltou o pé direito e marcou um bonito gol para abrir o placar.

O Vitória seguia com menos posse de bola que o Jacuipense, mas criava as melhores oportunidades. Aos 33, Osvaldo fez boa jogada individual pelo lado direito e rolou para Caio Dantas na entrada da grande área. O camisa 9 dominou e tentou o chute colocado de pé direito, mas a bola saiu à esquerda do goleiro Marcelo.

Já nos acréscimos, aos 47, o Vitória chegou novamente com perigo. Após passe errado para trás, a bola sobrou para Matheusinho na intermediária que fez lindo passe para Osvaldo na direita. O atacante invadiu a área e finalizou com o pé direito, mas Marcelo evitou o segundo gol dos visitantes e garantiu que o Jacuipense fosse para o intervalo perdendo apenas por um gol de diferença.

Segundo tempo

As equipes voltaram do vestiário com um ritmo inferior ao primeiro tempo, mas o cenário continuou muito parecido. À frente no placar, o Vitória abriu mão da posse de bola e seguiu aproveitando os erros do Jacuipense, que diminuíram na etapa final.

A primeira grande chance do segundo tempo foi aos 27 minutos, quando Lucas Arcanjo trabalhou pela primeira vez na partida. Eudair cobrou falta na quina esquerda da grande área direto para o gol, mas o goleiro rubro-negro estava atento e espalmou para a linha de fundo.

Seis minutos depois, foi a vez do Vitória levar perigo na bola parada. Em falta central na intermediária, o zagueiro Camutanga arriscou a finalização e acertou o canto direito do goleiro Marcelo, que caiu para fazer a defesa. No fim, o Jacuipense teve a chance de empatar com Jeam, mas Lucas Arcanjo voltou a aparecer e, dessa vez, garantiu três pontos para o Vitória e a estreia com o pé direito no Campeonato Baiano.