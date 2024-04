Dudu exalta grupo do Vitória e projeta Série A: "Vai dar trabalho" | A TARDE

Um dos destaques do Vitória no Campeonato Baiano, o volante Dudu marcou presença na cerimônia de premiação, realizada pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) na noite desta segunda-feira, 8. Após empate em 1 a 1 com o Bahia, o Rubro-Negro conquistou o 30º título de sua história.

Em conversa com o Portal A TARDE, o jogador revelou a importância de levantar mais um troféu pelo Vitória e o ambiente favorável no clube que facilita o trabalho dos jogadores em campo. Dudu atuou em 11 das 13 partidas do Leão no Baianão.

“Essa conquista foi muito especial, não só para mim, mas também para o Vitória e para o elenco também, para coroar o elenco do ano passado com esses dois títulos que vimos ganhando”, contou.

“A união do grupo também é muito grande, porque esse elenco está mostrando e recolocando o Vitória em alta de novo. Nós somos uma família e essa união ainda vai dar muito trabalho no Brasileirão”, complementou.

O Vitória volta a campo neste domingo, 14, pela rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. O adversário será o atual campeão, Palmeiras, e a bola rola às 18h30, no Barradão.