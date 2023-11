"É campeão, não tem jeito”, prevê Fábio Mota sobre título da Série B | A TARDE

O presidente do EC Vitória, Fábio Mota, comentou sobre a emoção de viver o atual momento do Leão da Barra, primeiro clube classificado para a Série A de 2024. Durante a recepção dos torcedores nesta segunda-feira, 13, no Aeroporto Internacional de Salvador, o presidente garantiu que o Leão já é campeão da Série B.

O clube chegou aos 69 pontos, não sendo mais alcançado por nenhum time fora do Z-4. A única equipe que ainda pode ultrapassa-lo é o Criciúma, que joga contra o Guarani na terça-feira, 14, em caso de empate, o Vitória será, oficialmente, campeão nacional.

Mota chegou ao clube em 2022, quando vivia um momento difícil, onde existia crise financeira e instabilidade no elenco. Apesar disso, menos de dois anos depois, o clube está de volta à elite do futebol nacional, o que segundo o presidente, foi fruto de muito planejamento.

“Um momento muito singular. Para quem chegou ao Vitória na Série C, devendo mais de 30 milhões, salários para os funcionários e jogadores. Planejamos e tudo isso que tá acontecendo é fruto de muito trabalho e muita fé em Deus, Nós planejamos que isso aconteceria", comentou o presidente.

O Vitória vive duas possibilidades para se tornar campeão antes da última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, pois ainda pode torcer para o empate do Criciúma sobre o Guarani, na terça-feira, que impossibilitaria a equipe catarinense de alcançar o Leão. Caso essa possibilidade não venha a se tornar real, o Vitória precisará somente de um empate contra o Sport, confronto que ocorre no sábado, 18, às 17h, no Barradão. Apesar das possibilidades, o presidente do clube garantiu que o título já é realidade e comparou o atual momento ao nascimento dos filhos.

"Voltamos para a Série B, voltamos para a Série A e Deus nos abençoou com o título. Então é um momento de alegria, depois do nascimento dos meus filhos, esse é o momento de maior alegria da minha vida." disse Fabio Mota

Perguntado por um jornalista que acompanhava o AeroNêgo se o Vitória já pode ser considerado campeão nacional, Mota não se segurou em afirmar o primeiro título brasileiro do Vitória. "É campeão, não tem jeito” disse o presidente do clube.