Edson Lucas fala sobre acesso: "Maior desafio da minha carreira"

O lateral-esquerdo Edson Lucas estrou com a camisa Rubro-Negra com vitória por 2 a 0 diante do Ituano. Com a contusão de Zeca, ele deverá seguir entre os titulares pelo segundo jogo consecutivo. O defensor falou que se sente bem em estrear diante da torcida no Barradão, no confronto desta sexta-feira, 30, às 21h30, contra o Tombense, pela 30ª rodada da Série B.

"Eu me sinto preparado pra jogar diante da nossa torcida, que é linda e maravilhosa. Quanto ao jogo, pude fazer uma boa estreia. Fiquei muito feliz com minha atuação, nada que eu não possa melhorar", disse o defensor em coletiva.

"A semana foi bem tranquila. O grupo me abraçou e me deu força pra que eu estreasse bem e tranquilo, como foi a partida", completou.

Edson revelou que antes da estreia esteve acometido de uma lesão muscular leve. Por isso, demorou a ser utilizado pela comissão técnica Rubro-Negra.

"Eu sempre estava preparado para poder suprir essa necessidade quando fosse preciso. Me preparei bem, cheguei e tive um leve desconforto. Logo após o tratamento voltei mais forte e consegui", explicou.

Sobre as expectativas pelo acesso a Série A, Edson acredita que cada partida é uma decisão, já que o pensamento é jogo a jogo.

"A gente está tranquilo enquanto a isso. Fazendo nossa parte é o que importa. Como nosso treinador Léo Condé fala: Tem que pensar é jogo a jogo. Tem que ganhar. É o que importa", comentou.

Na última entrevista coletiva, o técnico Léo Condé comentou sobre a realização de um trabalho defensivo especial com Edson Lucas. O defensor confirmou que realizou a atividade e que tem características ofensivas.

"Eu sou muito ofensivo. Nessa parte eu não deixo a desejar. Quanto a defensiva, tenho um pouco de dificuldade realmente. Fiz um trabalho específico com Léo Condé, a gente acertou tudo direitinho, deixou alinhado pra que não pudesse comprometer no jogo", pontuou.

Líder da Série B com 55 pontos, o Vitória vive grande momento na Segundona. Edson Lucas admitiu que estar no Vitória é o maior desafio da carreira. O clube está em busca do título da Série B e do acesso a Série A.



"Sim, é o maior desafio da minha carreira até agora. Conseguir este acesso e ser campeão da Série B", concluiu.