Eduardo, Mateus Moraes e Ricardo Amadeu são suspensos pelo STJD

Na briga para se afastar do Z-4 e se aproximar do G-8 da Série C, o Vitória vai ter um desfalque importante para os últimos jogos da fase classificatória da competição. O meia Eduardo foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da briga ocorrida no empate em 1 a 1 contra o Atlético Cearense, e foi apenado em seis partidas. Se for computado todas partidas ele só voltaria na última rodada da competição.

Além do jovem meio-campista de 22 anos, o Rubro-Negro também teve a perda do zagueiro Mateus Moraes, punido com cinco jogos e o auxiliar técnico Ricardo Amadeu, que pegou seis jogos de suspensão.

Eduardo pegou um gancho maior por conta da descrição do árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim.

“Informo que aos 47 minutos do segundo tempo, após expulsão de dois atletas, sendo um da equipe do futebol Clube Atlético Cearense e o outro da equipe do Esporte Clube Vitória , quando ambos saíram do campo de jogo se encontraram na entrada do túnel que da acesso aos vestiários e começaram uma briga entre os dois, causando um tumulto generalizado entre os atletas reservas e comissões técnicas", registrou o árbitro da partida.

A diretoria do Vitória vai buscar o efeito suspensivo para contar com os jogadores no duelo contra o São José, programado para domingo, 10, às 17h, pela décima quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro é o décimo terceiro com 15 pontos conquistados.