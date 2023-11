Ele fica! Vitória renova contrato com o lateral Zeca para 2024 | A TARDE

O capitão rubro-negro permanece na Toca do Leão. O lateral Zeca renovou contrato com o Vitória e fica para a temporada 2024. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal Canto Rubro-Negro e confirmada pelo presidente Fábio Mota a equipe de reportagem do Portal A TARDE.

O contrato de Zeca se encerrava dia 30 de novembro. Após longas rodadas de negociação, as partes se alinharam e entraram em acordo. O defensor irá disputar o Campeonato Baiano, a Copas do Nordeste e do Brasil, além da Série A do Campeonato Brasileiro do próximo ano.

Com o manto vermelho e preto, Zeca tem 40 jogos disputados, onde marcou dois gols e deu quatro assistências. Peça importante, Zeca foi considerado um dos líderes do histórico time campeão da Série B 2023.