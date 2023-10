Elenco do Vitória desembarca de avião após ave entrar na turbina

O voo da delegação do Vitória para Itu-SP, palco do jogo contra o Ituano, pela Série B, passou por um problema de ordem técnica. De acordo com a comunicação do clube, uma ave entrou na turbina do avião e a delegação, além dos outros passageiros, precisaram descer da aeronave e aguardar.

A companhia aérea solicitou que todos voltassem para o salão de embarque e aguardassem as orientações da companhia aérea, que informou que o avião está passando por reparos. O voo tinha destino para Campinas. De lá, a delegação iria de ônibus a Indaiatuba, cidade vizinha a Itu.

Válida pela 29ª rodada da Segundona nacional, a partida contra o Ituano está marcada para esta sexta-feira, 22, às 21h30, no estádio Novelli Jr. O Leão da Barra é o líder do campeonato, com 52 pontos somados.