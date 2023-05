Elenco do Vitória inicia preparação para o jogo contra o Ituano

Na tarde desta segunda-feira, 29, os atletas do Vitória deram início as atividades de preparação com foco no compromisso diante do Ituano, pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O elenco foi dividido em três partes. Os atletas que iniciaram a partida no empate por 1 a 1 com o Avaí, realizaram atividades de ordem regenerativa na academia do clube, com trabalhos de fortalecimento muscular.

Após fazerem o trabalho de musculação, o restante dos jogadores trabalharam com bola no campo 1 do CT Manoel Pontes Tanajura, onde participaram e de jogo reduzido distribuídos em três equipes com cinco cada uma.

Recuperados, o atacante Zé Hugo e o meia Giovanni Augusto realizaram um trabalho de transição ao campo, sob o comando do auxiliar de preparação física Vinícius Franco. A equipe volta os treinamentos nesta terça-feira, 30, no CT Manoel Pontes Tanajura.

O duelo contra o Ituano está marcado para a próxima sexta-feira, 2, no Barradão. O Vitória é o líder da segundona nacional, com 19 pontos somados em nove jogos disputados.