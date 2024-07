Em momento de alta, Vitória enfrenta o Bragantino neste domingo

Vitória pontuou nos últimos quatro jogos - Foto: Uendel Galter | Ag A TARDE

O Vitória começou a competir, de fato, na Série A do Campeonato Brasileiro, nas quatro partidas mais recentes. Apesar das oscilações no desempenho em campo, a equipe mostrou o amadurecimento que se espera da disputa na primeira divisão. Nesse sentido, soube, principalmente, pontuar, mesmo nos momentos adversos.

No embalo dos dois triunfos contra Internacional e Atlético Mineiro, que garantiram uma grande festa no Barradão, o Leão enfrenta o Bragantino, hoje, no Nabizão, em Bragança, pela décima primeira rodada da competição. O objetivo fundamental é seguir pontuando e ampliar a invencibilidade para cinco jogos. Caso consiga os três pontos, vai respirar ainda mais na tabela e começar a almejar outros horizontes no Brasileirão.

Trata-se, portanto, de mais um jogo essencial para o desenrolar da disputa para o Vitória, que iniciou a Série A com um forte desequilíbrio emocional e técnico. Uma evidência disso é que nos seis primeiros jogos, teve quatro jogadores expulsos em três, sendo duas vezes no e ainda no primeiro tempo Barradão – Wagner Leonardo contra o São Paulo e Patric Calmon no duelo com o Atlético Goianiense. Ou seja, o time poderia, ao menos, ter pontuado nessas partidas.

Nas suas primeiras entrevistas no Rubro-Negro, o técnico Thiago Carpini destacou o desafio de recuperar o ambiente e a confiança dos jogadores. Depois do jogo com o Atlético Goianiense, por exemplo, ele tratou da relação entre as expulsões e a falta de confiança e efetividade.

“Entra na questão do emocional e da confiança. A falta de efetividade, confiança e resultado talvez estejam atrapalhando um pouco. Algumas coisas ainda não se encaixam. É muito importante levar o 11 contra 11 até o final. Com um a menos é complicado”, disse o treinador, que, após o duelo em 0 a 0 com o Cuiabá, na rodada seguinte, ressaltou, mais do que o desempenho no empate, a importância da equipe voltar a pontuar.

”Sete jogos na competição e tomamos 13 gols. Prefiro enxergar o copo meio cheio, empatamos fora de casa, não sofremos gol e somamos ponto. Trabalho gradativo, de recuperação durante toda a competição. Não se define hoje, mas passa por hoje e foi importante pontuar”, falou, na ocasião.

Depois, o time empatou novamente, com o Juventude, em Caxias, por 1 a 1, depois de ficar atrás no placar, e voltou ao Barradão para vencer a primeira partida na competição, e não contra um adversário qualquer, mas o Internacional. Naquele momento, há uma semana, Carpini enfatizou a importância do Vitória “desaprender a perder”, o que, de fato, parece ter acontecido.

“A melhora vem sendo gradativa. A luta é grande ainda. O aspecto emocional é a mesma evolução coletiva. É gradativo. Convivi com (ex-técnico) Evaristo de Macedo. Ele dizia que quando um time perde muito, tem que aprender a parar de perder para começar a ganhar. Para reconquistar confiança tem que parar de perder. É começar a entender o jogo. A gente vem evoluindo. É uma construção para ser melhor ainda”, afirmou.

Cautela

Já na última quinta-feira, na coletiva pós-jogo contra o Galo, reconhecendo o grande momento e diante de um certo clima de empolgação excessiva, Carpini adotou a cautela como tônica do discurso. “É uma vitória importante. Vamos resgatando a confiança e entendendo o que é proposto. Ficamos felizes pelo que aconteceu, mas página virada, sem muito euforia. É uma competição de recuperação. Vai ser assim até o final, até a 38ª rodada. Vamos ter dificuldade”, avaliou.

Desde o triunfo sobre o Inter, o treinador rubro-negro tem sofrido com lesões de jogadores e desfalques por cartão. Teve que improvisar Caio Vinicius com zagueiro, com a ausência de Camutanga por lesão no joelho, e escalar Raúl Cáceres como titular na lateral direita por suspensão de Lepo. Mas acontece que Camutanga segue tratando da lesão e Caio recebeu o terceiro amarelo. Assim, Carpini deve improvisar Lepo como zagueiro pela direita e manter o lateral-direito Cáceres entre os titulares.

O técnico também não conta com o centroavante Alerrandro, por conta de cláusula contratual do empréstimo do Bragantino, e ainda não terá Janderson à disposição. A solução deve ser a entrada do centroavante Luiz Adriano ou mesmo de Culebra, que marcou contra o Galo, no comando ofensivo. Pelos lados do ataque, Matheuzinho e Osvaldo podem ser poupados pelo desgaste da sequência de partidas. Nesse caso, meia Jean Mota e os atacantes Zé Hugo e Fábio Soares são opções para as vagas.