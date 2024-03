Em negociação avançada, volante está perto de acordo com o Vitória | A TARDE

O Vitória está próximo de um acerto com o volante Luan, que defende o São Paulo. O jogador tem negociações avançadas com o rubro-negro baiano e deve ser anunciado a qualquer momento. A informação foi divulgada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pela equipe de reportagem do Portal A TARDE.

Em janeiro, o Vitória abriu conversas com o meio-campista, todavia as tratativas não foram adiante. Outro clube que demonstrou interesse no jogador foi o Criciúma. Na atual temporada, Luan não entrou em campo e não foi utilizado tanto pelo técnico Dorival Júnior, que posteriormente assumiu a seleção brasileira, quanto pelo seu substituto Thiago Carpini.

Paulistano, Luan Vinicius da Silva Santos tem 24 anos e é formado na base do São Paulo, onde se profissionalizou em 2018. Campeão paulista em 2021, o meio-campista fez o gol do título. Após se lesionar, perdeu espaço com o técnico Rogério Ceni, onde atuou em poucos jogos.

Em 2023, Luan foi a campo em 28 jogos, sendo oito vezes titular na Série A, uma na Copa Sul-Americana e três vezes no Campeonato Paulista, com dois gols e uma assistência. Sua última partida foi no mês de setembro, contra o Coritiba, no Morumbi, na vitória por 2 a 1, no Brasileirão.