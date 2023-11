Em partida agitada, Vitória perde e garante a Chapecoense na Série B | A TARDE

O Esporte Clube Vitória entrou em campo na tarde deste sábado, às 17h, contra a Chapecoense, em partida válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro Série B, e perdeu por 3 a 1. Sem muitas pretensões no jogo, o Leão da Barra mandou a campo uma equipe mista, com alguns titulares e reservas da equipe.

A partida começou com poucas emoções, mas com uma leve superioridade da equipe catarinense, que diferentemente do Vitória, precisava vencer para garantir a permanência na segunda divisão.

No entanto, foi o Leão que abriu o marcador do jogo com Welder, autor do gol do acesso rubro-negro contra o Novorizontino, que aos 27 minutos da primeira etapa, deixou a equipe de Léo Condé na frente. Mas ainda no primeiro tempo veio o empate da Chape com Marcio Antonio, aos 35 minutos. Após o gol, a Chapecoense tentou pressionar a equipe rubro-negra partindo para cima da meta defendida por Thiago Rodrigues, entretanto, o ímpeto não foi suficiente, e o primeiro tempo terminou igual para ambos os lados.

Precisando do resultado, a Chape seguiu em cima do Vitória no segundo tempo, e aos 15 minutos, Kayke, ex-Bahia, marcou um belo gol para colocar os catarinenses à frente do placar. Após a virada, a Chapecoense manteve o ritmo e conseguiu ampliar a vantagem com uma falta cobrada por Bruno Nazário, sete minutos depois do segundo tento.

Mesmo com a vantagem de dois gols, a partida continuou agitada, e aos 24 minutos da segunda etapa, o meio-campista Gustavo Cazonatti foi mandado para o vestiário mais cedo após tomar o segundo cartão amarelo. O resultado positivo garantiu a Chape na Série B de 2024, deixando o clube na 16ª posição do campeonato, com 40 pontos, um a mais que o Tombense, que caiu para a terceira divisão.