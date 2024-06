Em São Paulo, Vitória treina no CT do Corinthians de olho no Juventude | A TARDE

O CT Joaquim Grava, do Corinthians, foi o palco do treino do Vitória na tarde deste sábado, 8. A delegação rubro-negra está em São Paulo desde a noite de sexta-feira, 7, e aproveitou para seguir a preparação para o jogo contra o Juventude.

Na manhã deste domingo, 9, o grupo viaja para Caxias do Sul em voo fretado. Por lá, o treinador Thiago Carpini ainda comandará outros dois treinamentos, desta vez no centro de treinamento do Caxias, rival do Juventude.

O duelo entre Juventude e Vitória é válido pela 8ª rodada do Brasileirão e está marcado para as 19h de terça-feira, 11, no Estádio Alfredo Jaconi.

Publicações relacionadas