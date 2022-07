Embalado, Vitória tem primeira chance real de entrar no G-8

Com apenas um triunfo conquistado nas seis primeiras rodadas da Série C do Campeonato Brasileiro, o futuro do Vitória na competição parecia já estar traçado e a missão que lhe restaria era a de lutar contra o rebaixamento para a Quarta Divisão nacional até a última rodada.

Mas, como dizem por aí, o mundo dá voltas. E foi rápido. O começo tortuoso foi deixado para trás e agora, sob o comando de João Burse – terceiro técnico do time na Terceira Divisão – o Leão já soma quatro jogos de invencibilidade, sendo três vitórias consecutivas, está na 10ª colocação, a apenas um pontinho do Aparecidense – time que abre a zona de classificação – e, pela primeira vez, tem chance real de entrar no desejado G-8.

Mas, para passar a integrar o seleto grupo, o Rubro-Negro precisará fazer a sua parte e, é claro, secar alguns adversários diretos no fim de semana. A primeira parte é vencer o Ferroviário, neste domingo, às 16h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em partida válida pela 16ª rodada da Terceirona. O rival da vez é o 17º colocado, o que abre a zona de rebaixamento para a Série D e só venceu um confronto dos últimos oito disputados na competição.

Em caso de vitória em cima do time cearense, o Leão precisa torcer para que Aparecidense e Remo não vençam Brasil de Pelotas e Botafogo-PB, respectivamente. Caso um dos resultados necessários não aconteça, o Rubro-Negro segue com chance, e aponta o secador para outros adversários. As demais equipes que o Vitória tem chance de ultrapassar são Botafogo-SP, que precisaria não vencer seu adversário, ABC e Volta Redonda, que teriam de ser derrotados.

Ajuda, universo!

Caso o universo faça conspirar tudo a favor – incluindo, é claro, que o Leão faça a sua parte na capital cearense – o time baiano dá um salto gigante e vai para na quinta colocação da Série C.

Porém, se ao invés de três pontos na conta, o Leão conquistar apenas um, o cenário fica um pouco mais complicado, mas a entrada no G-8 continua sendo possível. Para isso, precisa que o Remo seja derrotado e que o Aparecidense perca por, pelo menos, três gols de diferença, já que o Rubro-Negro tem saldo de três e o Camaleão de cinco.

Com 21 pontos conquistados e a boa sequência recente, o Vitória viu os números começarem a virar a seu favor. De acordo com o site Chance de Gol, o Leão baiano tem, neste momento, 37.5% de chances de avançar para a segunda fase da Série C. As equipes classificadas para a próxima etapa formarão dois grupos com quatro time casa: 1º, 4º, 5º e 8º no Grupo A; 2º, 3º, 6º e 7º no Grupo B. Dentro das chaves, serão realizadas seis rodadas em jogos de ida e volta. Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso para a Série B.

Confiança

Vivendo boa fase e autor do gol que garantiu os três pontos diante do vice-líder, Paysandu, o atacante Luidy esbanja confiança quando o assunto é classificação. “A gente agora está na briga. A gente vai continuar brigando para colocar o Vitória onde ele merece, que é o acesso à Série B, à Série A... A gente sabe que o Vitória é gigante, e a gente vai estar lutando para isso”, comentou, empolgado.

O atleta também comemorou a boa fase e falou sobre como a chegada do técnico João Burse influenciou no crescimento do seu desempenho. “Com a chegada dele, teve uma conversa comigo, me deu confiança. Confiou no meu trabalho. As coisas começam a acontecer naturalmente quando há confiança do treinador, da equipe. Sou grato a ele porque ele confiou, e estou aqui para ajudar”, afirmou.

Após o duelo contra o Ferroviário, o Vitória terá apenas mais três rodadas para tentar garantir uma vaguinha entre os oito primeiros do campeonato: enfrenta ABC (em casa), Mirassol (fora) e Brasil-RS (em casa), na última rodada da primeira fase, a ser realizada no dia 13 de agosto. Se não der certo, a temporada acaba aí.