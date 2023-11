Embalado, Vitória visita o Sampaio Corrêa mirando o acesso | A TARDE

Hoje é dia de Vitória pela Segundona. Logo mais às 19h, o Leão da Barra visita o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os times vivem situações distintas em termos de tabela.

Perto da Série A, o Leão da Barra lidera o Brasileiro com 61 pontos ganhos e vive a expectativa de chegar ao tão sonhado objetivo. Além disso, a conquista do título também é alvo de cobiça do elenco vermelho e preto.

Buscando se afastar do Z-4, o "Paio" está no meio da tabela com 36 pontos somados na 13ª colocação. A equipe Tricolor está a três pontos da Chapecoense, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, que tem 33 pontos.

Xerife Rubro-Negro desfalca a defesa

Léo Condé tem o desfalque certo do zagueiro Wagner Leonardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Seu substituto será João Victor, opção direta para o setor. Com suspeita de hérnia abdominal, o zagueiro Yan Souto ficou em Salvador para realizar tratamento. Em fase final de recuperação, o lateral Zeca só estará à disposição para o jogo contra o Juventude, na próxima rodada.

Por ter utilizado um medicamento que está na lista da Agência Mundial Antidoping (Wada), o goleiro Thiago Rodrigues é outro que fica na capital baiana. Apesar da série de desfalques, o volante Matheus Trindade está recuperado e será opção para Léo Condé.

Tubarão tem retornos importantes e desfalques

O técnico Fernando Marchiori terá a disposição o retorno de jogadores importantes do elenco. O lateral-esquerdo Pará, que retorna a equipe após cumprir suspensão, além do zagueiro Rafael Jansen e o volante Mikael, que estão recuperados de lesão. O experiente atacante Pimentinha, que se recupera de uma torção no joelho, deve estar presente na lista de relacionados.

Em compensação, o Tricolor terá os desfalques certos do lateral-direito Mateus Pivô, suspenso pelo terceiro amarelo, e do meia Neto Paraíba, que está acometido de lesão. Marchiori elogia o elenco do Vitória, todavia crê na força do elenco do Sampaio para

"Eles têm um elenco muito forte. Se nós pegarmos o elenco deles peça por peça é um investimento altíssimo. Atletas acostumados a estarem onde estão na tabela até atletas de Série A. Mas eu acredito que nosso time tem se demonstrado muito forte também mentalmente fizemos o último jogo impecável dentro disso e superamos todas as adversidades", comentou o treinador da Bolívia Querida.

Retrospecto entre as equipes é equilibrado

São 13 confrontos entre as equipes, com cinco vitórias para cada e três empates. No primeiro turno da competição, o Vitória venceu o Sampaio por 2 a 1, de virada.



FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa x Vitória, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B

Local: estádio Castelão, em São Luís-MA

Data: Sexta-feira, 20/10/2023

Horário: 19h



Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes Caetano (RO) e Lehi Sousa Silva (DF)

4º árbitro: José Henrique de Azevedo Junior (MA)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ-FIFA)



Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Lucas Mota, Ícaro, Gustavo Henrique (Rafael Jansen) e Pará; Claudinei (Mikael), Ferreira e Robinho; Riquelmo (Pimentinha), Vitinho e Ytalo. Técnico: Fernando Marchiori

Vitória: Lucas Arcanjo; Railan, Camutanga, João Victor e Édson Lucas; Dudu, Rodrigo Andrade e Matheusinho; Osvaldo, Iury Castilho e Léo Gamalho. Técnico: Léo Condé