Equipe Sub-16 do Vitória disputará competições na Argentina | A TARDE

A base do Vitória voltará a disputar competições internacionais. A delegação do time Sub-16 do Leão da Barra embarcou para a Argentina para competir em dois torneios: a Interior CUP e a Santa Teresita CUP 2023.

Na Interior CUP, que será entre os dias 6 e 10 de dezembro, os garotos rubro-negros atuarão contra o Atlético Liniers e Club Atlético Independiente de Trelew na primeira fase. As partidas serão realizados no Estádio do Del Club Atlético Liniers, em Bahía Blanca, província de Buenos Aires.

Ao final desta competição, o time vermelho voltará a campo entre os dias 11 e 17 de dezembro para o torneio Santa Teresita CUP 2023, na cidade balneária de Santa Teresita.

Entre os anos 90 e 2000, as divisões de base do Vitória disputou competições na Europa, especialmente na Holanda, Alemanha e Itália.