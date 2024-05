"Eu não agredi ninguém", diz Wagner Leonardo após ser expulso | A TARDE

Expulso aos 6 minutos do primeiro tempo do jogo contra o São Paulo, Wagner Leonardo voltou ao gramado do Barradão durante o intervalo e pediu para dar entrevista. Na partida pela 5ª rodada do Brasileirão, o zagueiro usou o braço direito e atingiu o rosto de Calleri, lance que o árbitro entendeu como agressão e aplicou o cartão vermelho direto.

Mesmo orientado pela assessoria do clube e até pelo atacante do Tricolor, Luciano, o zagueiro contou sua versão do lance polêmico e citou que “forças maiores” não deixam mostrar em campo o trabalho feito no clube.

“Eu fiz questão de vir aqui me pronunciar, são cinco anos como jogador profissional e nunca nem passei perto de ser expulso. Não estou aqui para levantar polêmica, mas acho que a arbitragem tem que ter uma coerência. No lance, o Calleri está me puxando por baixo e a todo momento eu estou olhando a bola e eu tento sair dele e há o contato, mas é muito fácil intitular isso como agressão. Eu tenho a minha plena consciência que eu não agredi ninguém”, explicou o jogador à TV Globo.

“Eu estou aqui para ajudar a minha equipe e com cinco minutos de jogo a minha equipe é prejudicada, a gente precisando vencer no campeonato. Estou aqui para mostrar minha insatisfação com o que tem acontecido com a arbitragem brasileira, que acaba nos prejudicando e a gente tem um trabalho lindo e longo pela frente, só que por forças maiores a gente não consegue demonstrar isso dentro de campo, porque a gente não sabe o que está acontecendo aqui no Brasil”, complementou.

O Vitória atualmente ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e está na zona de rebaixamento da competição com apenas um ponto somado.

Assista o desabafo do jogador:

Publicações relacionadas