Ex-jogador do Vitória é preso por não pagar pensão alimentícia | A TARDE

O ex-jogador Cleiton Xavier, que passou pelo Vitória entre 2017 e 2018, foi preso na tarde desta terça-feira, 9, na cidade de São José da Tapera, em Alagoas, por não pagamento de pensão alimentícia de um filho. Após cumprimento de mandado judicial, o ex-atleta foi conduzido a uma unidade policial. O valor da dívida gira em torno de R$ 31.600.

Segundo informações da polícia, Cleiton Xavier afirmou que não irá pagar a dívida. Caso o valor não seja pago, Xavier deverá ficar preso por 30 dias, de acordo com a decisão da justiça. Os policiais afirmaram que ao chegar na casa, os familiares de CX informaram que ele não estava na residência, contudo o mandado de prisão foi cumprido.

Cleiton Xavier teve a prisão decretada no dia 19 de dezembro. A polícia revelou que é provável que o débito esteja maior do que referente os três meses que ocasionaram na prisão do ex-futebolista.

Cleiton Xavier no futebol

Atualmente aposentado e com 40 anos de idade, o alagoano Cleiton Ribeiro Xavier começou a carreira no CSA. Ele acumulou passagens por Figueirense, Internacional, Palmeiras e Metalist, da Ucrânia.

Ele chegou ao Vitória com status de campeão brasileiro e grande reforço do clube em janeiro de 2017, porém acabou perdendo espaço na equipe devido ao baixo rendimento e lesões consecutivas.

O meia não conseguiu justificar os vencimentos de R$ 300 mil e foi reserva durante boa parte do Campeonato Brasileiro. Com salário de R$ 300 mil, o meia não justificou o investimento e ficou na reserva boa parte da temporada.

Cleiton Xavier disputou apenas um jogo em 2018, no qual ficou 22 minutos em campo. Ao todo, ele participou de 43 jogos pelo Vitória e marcou sete gols.