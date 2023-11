Ex-lateral do Vitória é acusado de ofender mulher em condomínio no RN | A TARDE

O lateral-direito Alemão, ex-Vitória e atualmente no ABC, se envolveu em uma confusão dentro de um condomínio fechado no bairro de Ponta Negra, que fica localizado em Natal, no Rio Grande do Norte.

Informações preliminares apontam que o atleta de 33 anos foi acusado de de "injúria" e "ameaça" após chamar uma mulher de "rapariga", além de também persegui-la dentro do prédio.

De acordo com a Polícia Militar, o caso aconteceu no dia 19 de novembro, por volta das 22h45. Uma viatura da Polícia Militar foi acionada via Central de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender uma ocorrência no condomínio Estrela do Atlântico.

As equipes encontraram a vítima e a mesma informou que foi perseguida por um indivíduo em um veículo, modelo Chevrolet Onix branco. Quando Alemão alcançou a vítima, ele desceu do veiculo para tirar satisfação e, segundo a testemunha presente, o atleta teria dito: "Vou te pegar, rapariga".

Em vídeo gravado e publicado nas redes sociais, Alemão aparece com um cooler e se explicando para uma pessoa no condomínio. O atleta disse que teria sido ofendido e foi atrás da vítima para tirar satisfação.

"Ela me xingou e continuou me xingando. Quando eu fui atrás, ela ficou com medo. Aí eu xinguei ela toda e f***-se o marido dela, xinguei ela mesmo", contou o lateral.

Alemão jogou no Vitória em 2022 e fez parte do time que subiu da Série C para a Série B. Ele começou a respectiva temporada como reserva de Iury, mas ganhou a vaga no decorrer da competição e terminou como titular.

O jogador ainda possui passagens por Bragantino, Botafogo, Internacional, Figueirense, Paraná, Londrina, Criciúma, Portuguesa, entre outros.

Assista:

Reprodução