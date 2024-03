Ex-Vitória anuncia aposentadoria e vira gerente de futebol | A TARDE

Em uma entrevista coletiva realizada na tarde desta segunda-feira, 4, no memorial do estádio Orlando Scarpelli, o goleiro Wilson, que fez 40 anos no último dia 31 de janeiro, anunciou sua aposentadoria como jogador profissional. Ele aceitou o convite do Diretor de Futebol, Marco Aurélio Cunha, para assumir o cargo de Gerente de Futebol no Figueirense Futebol Clube.

Wilson defendeu as cores do Vitória de 2013 a 2015, quando foi transferido para o Coritiba. No Leão da Barra, o agora ex-goleiro, foi campeão baiano de 2013, em cima do Bahia.

“Eu vinha amadurecendo a ideia de encerrar a carreira a um tempo, tomei a decisão final do ano passado, e estava aguardando o momento certo para fazer esse anúncio oficial. Comuniquei o Figueirense sobre a minha decisão e recebi o convite do Dr. Marco Aurélio Cunha para integrar o corpo diretivo do clube. Prontamente aceitei o desafio e espero conseguir ajudar o clube fora de campo, assim como consegui ajudar durante todos esses anos embaixo das traves”, revelou Wilson.

Formado em Gestão Técnica no Futebol, pela Universidade do Futebol, e com diversos cursos dentro e fora do âmbito do futebol, Wilson já vinha se preparando para quando deixasse os gramados.

“Eu sempre busquei me atualizar e buscar conhecimento. Sabia que um dia esse momento chegaria e procurei me capacitar para que oportunidades surgissem. Quero seguir me aperfeiçoando e aprendendo cada vez mais”, explicou Wilson.