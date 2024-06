Ex-Vitória deixa o Colo-Colo após atos de indisciplina; confira

Miller foi campeão baiano com Atlético de Alagoinhas e se transferiu para o Vitória - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Após um empate por 1 a 1 contra o Leônico, jogando dentro de casa, em sua estreia na Série B do Campeonato Baiano, no último domingo, 9, o Colo-Colo se viu em meio a uma situação inusitada. Isso porque o meio-campista Miller, ex-jogador do Vitória, deixou a equipe depois da partida.

De acordo com informações obtidas pelo Portal A TARDE, após ser substítuido pelo técnico Paulo Sales, o jogador saiu dando "bicuda" nas coisas e afirmando que iria embora. No dia seguinte, Miller estava jogando campeonato amador em sua cidade natal, Itapetinga.

Leia mais:

Bahia será o primeiro clube brasileiro a participar da Semana de Sustentabilidade do BID

Ainda segundo apuração da reportagem, o meia desculpou-se com a diretoria nesta segunda-feira, 10, mas se recusou a fazer o mesmo com os companheiros de time e deixou o clube. Para ser contratado, Miller exigiu quarto individual e salário antecipado, tendo todas os pedidos acatados pelo Colo-Colo. O clube ainda não se pronunciou sobre o caso.