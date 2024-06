Fábio Mota exalta estrutura da Academia do Leão: "Maior do Nordeste" | A TARDE

“Maior academia do Nordeste”, essas foram as palavras usadas por Fábio Mota, presidente do Esporte Clube Vitória, para definir a Academia de Futebol do Leão, inaugurada na manhã desta quinta-feira (30), no Complexo Esportivo Benedito Dourado da Luz, anexo ao Estádio Manoel Barradas e a concentração Vidigal Guimarães.

Com uma estrutura totalmente nova, campos oficiais, vestiários e bar temático, o Leão da Barra deu ‘start’ para a nova instalação que terá todo o lucro investido para reforçar a divisão de base.

Atualmente, os custos da base do Vitória, cerca de R$ 10 milhões, são pagos pelo futebol profissional. No entanto, com o funcionamento da Academia de Futebol, a base poderá se manter sozinha por meio dos lucros gerados na nova estrutura, a exemplo da mensalidade dos alunos, venda de uniformes, aluguel de campos e eventos.

É estimado que a Academia de Futebol do Leão receba cerca de 1.200 alunos e até os três turnos 2.000 alunos. Sobre a arrecadação gerada pela escolinha, o presidente Fábio Mota, adiantou que é esperado um lucro em torno de R$ 5 a R$ 10 milhões, que serão destinados para a categoria de base.

“A ideia é que a gente faça de R$ 5 a R$ 10 milhões. Nem só com a mensalidade, nem só com venda de uniforme, mas também com eventos, tanto de tênis quanto de futevôlei, de futebol e da escolinha. É uma estrutura que sem sombra de dúvidas, digo sem medo de errar, que é a maior estrutura do Nordeste, o Vitória tem hoje a maior do Nordeste e com certeza está entre as três maiores do Brasil”, afirmou Mota.

De acordo com o presidente do Leão da Barra, é essencial que o clube tenha uma estrutura forte para ter novos atletas e um novo recurso de dinheiro em caixa.

“Nossa ideia de estrutura é você sempre fortalecer o futebol, para você ter um futebol forte você precisa ter uma estrutura forte, nem só para revelar novos talentos que é a ideia daqui, mas também para você reforçar o caixa do clube. O Vitória hoje está engatinhando novamente, começando sua divisão de base e precisaria de reforço no caixa, tudo que será proveniente disso aqui irá para reforçar a divisão de base”, declarou Mota.

Espaços inaugurados

Durante a inauguração da Academia do Leão da Barra foi estreado a nova portaria batizada de Alvinho “Barriga Mole”, ícone rubro-negro. Para prestigiar a homenagem, estava presente Marlene Santos, viúva do torcedor, e os filhos dele, Celso Ribeiro e Cátia Ribeiro.

Além disso, também foi inaugurado um prédio de vestiário, batizado de Wellington Abade, em homenagem ao fundador do Grupo de Elite, que reunia torcedores e acompanhava o time em jogos fora de Salvador. No momento, estavam presentes Camilly Abade, filha do fundador, e Agenor Abade, tio.

Espaços foram batizados com o nome de ilustres torcedores

Para Fábio Mota, as homenagens são mais que justas. “Abade é um símbolo, começou um movimento há muito tempo atrás, que foi o movimento do Grupo de Elite, que foi a primeira vez que a gente conseguiu acompanhar o Vitória para o Brasil como um todo. É uma homenagem justa pelo o que ele fez pelo clube, pela bandeira que ele levantou, assim como Alvinho são duas homenagens mais justas, são pessoas que saíram da torcida e que onde estão, com certeza, estão muito felizes por tudo que está acontecendo no clube”, destacou Fábio Mota.



O ilustre torcedor Álvaro Ribeiro dos Santos, o Alvinho 'Barriga mole', faleceu aos 89 anos, em 2022.

O fundador do Grupo de Elite, Wellington Abad, morre em 2020, em decorrência de complicações da Covid-19.

