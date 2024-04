Fábio Mota explica razão de ter levantado a taça do Baianão 2024 | A TARDE

O presidente do Vitória, Fábio Mota, foi o responsável por levantar a taça do Campeonato Baiano de 2024, título conquistado pelo Rubro-Negro no último domingo, 7, após empate com o Bahia por 1 a 1, na Arena Fonte Nova. A cena chamou atenção, já que não foi o capitão Zeca que ergueu o troféu.

Nesta terça-feira, 9, em entrevista ao Canal do Dinâmico, Fábio Mota afirmou que levantou a taça após um pedido dos jogadores, representados pelo lateral-direito Zeca e pelo zagueiro Wagner Leonardo.

Leia mais

>> Com 20 mil torcedores garantidos, Leão libera ingressos para estreia

"Todo mundo sabe a relação que eu tenho com os jogadores. Eu levantei a taça a pedido deles. O Zeca e o Wagner Leonardo chegaram para mim e disseram: 'presidente, quem merece levantar a taça é você'. Eu disse: 'não, é o momento de vocês' e eles disseram que queriam que eu levantasse", disse Mota.

Com o título do Campeonato Baiano de 2024, o Vitória garantiu a sua segunda conquista em menos de cinco meses. Em 14 de novembro de 2023, o Leão garantiu a taça da Série B do Campeonato Brasileiro, seu primeiro título nacional.

Ainda em reconstrução, o Vitória estreia na Série A do Campeonato Brasileiro neste domingo, 14, às 18h30, no Barradão, diante do Palmeiras.