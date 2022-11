Fabio Mota revela que o Vitória assinou pré-contrato com 5 jogadores

Menos de um mês para a reapresentação do elenco do Vitória, para o início da temporada de 2023, o presidente Fabio Mota participou de uma live, na noite desta segunda-feira, 14, e revelou que o Rubro-Negro assinou pré-contrato com cinco jogadores.

O mandatário do Leão falou que as posições são lateral-direito, zagueiro, meia e dois atacantes. Nos últimos dias, o clube acertou com o zagueiro Camutanga, que estava no Atlético-GO, e o lateral-direito Railan, que atuou nesta temporada pelo Vila Nova-GO.

Ainda durante a live, Mota acabou revelando que o Vitória assinou, nesta segunda, o pré-contrato de uma atacante de beirada uruguaio, mas não revelou o nome do atleta.

O presidente ainda contou que o clube vai ter um novo plano de sócio em 2023. Segundo ele, o novo modelo será totalmente novo e que deve contemplar crianças, mulheres e torcedores que moram fora do estado.

Retornos

Na última sexta, 11, o volante Rodrigo Andrade, que estava emprestado ao Guarani, teve o retorno ao Leão da Barra publicado no Boletim Informativo Diário (BID-CBF). Além dele, o zagueiro João Victor, que também estava no Bugre, deve retornar ao clube para a próxima temporada.

Emprestado ao time de aspirantes do Botafogo, o meio-campista Maykon Douglas, de 21 anos, revelado na base rubro-negra, retornou ao clube e pode ficar à disposição de João Burse para 2023.