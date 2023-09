Fábio Mota sobre torcida mista: "Vitória é totalmente a favor"

O presidente do Vitória, Fábio Mota, falou na manhã desta quarta-feira, 13, sobre a posição do Leão da Barra com relação a presença de torcidas mistas nos clássicos do futebol baiano. A declaração ocorreu durante audiência pública, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

De acordo com o cartola, o Rubro-Negro vê como positivo a presença das duas torcidas nos estádios. Mota ainda pontuou que a presença apenas de uma parte do público compromete o espetáculo, tanto desportivamente, quanto financeiramente.

"A posição do Vitória é completamente favorável à volta da torcida mista. É uma cultura do futebol baiano. Eu nasci e cresci indo para a torcida mista. Havia um espaço onde as torcidas sentavam juntas. Isso engrandece o clássico culturalmente. Em dia de Ba-Vi, o número de sócios das duas agremiações aumenta, o número de venda de camisas também aumenta [...] Quando você coloca torcida única, você não somente tira a romantização do clássico, como também a possibilidade econômica de capitalizar durante a partida. Hoje é imprescindível qualquer tipo de renda. O Vitória fará todos os esforço possíveis de adequação do estádio para receber a torcida visitante", afirmou o presidente do Leão.

Para defender ainda mais o posicionamento do Vitória, o presidente do clube fez um questionamento às forças de segurança. Segundo Mota, seria mais fácil garantir a segurança nos clássicos, do que durante os sete dias de carnaval anualmente.

"Se a gente consegue fazer um Carnaval, que é uma das maiores festas do mundo e tem segurança para isso, não tem sentido não conseguir fazer em um estádio onde tem 50 mil pessoas, no máximo. O esquema de segurança da Bahia é referência em grandes eventos e não pode se curvar a essa realidade. Essa é a posição do Vitória", completou.

O evento contou com a participação do tenente coronel do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (BEPE), Elbert Vinhático, do coordenador da Sudesb, Sinval Vieira, e do presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima. As torcidas organizadas Bamor e Os Imbatíveis não enviaram representantes.