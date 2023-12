Fatal Model Vitória? Entenda proposta que pode mudar nome do clube | A TARDE

O site de acompanhantes Fatal Model ofereceu R$ 200 milhões ao Vitória. A proposta envolve a renovação do patrocínio para a temporada de 2024 e a mudança do nome do clube. O nome do Estádio Manoel Barradas também teria que ser modificado.

Para o acordo, o site de acompanhantes ofereceu ao Vitória R$ 200 milhões para alterar o nome do clube para 'Fatal Model Vitória' por 10 anos. A segunda proposta envolve o pagamento de R$ 100 milhões pelos direitos do nome do Barradão, que passaria a se chamar 'Arena Fatal Model Barradão', também pelo período de 10 anos.

O acordo, anunciado oficialmente pelo Vitória na manhã desta sexta-feira, 1º, ainda não foi assinado. Caso a proposta seja aceita pelo Leão, as cores e os uniformes do time não serão alterados. A possível parceria não inviabilizaria nenhum outro patrocínio atual ou futuro do clube.

A parceria entre Vitória e Fatal Model começou no início desta temporada. Na época, o site de encontros foi o maior patrocinador de mangas da história do clube, ganhando exposição em outra parte da camisa posteriormente.

"Queremos jogar juntos e nos tornarmos o FATAL MODEL VITÓRIA a partir de um formato inédito e disruptivo de patrocínio no futebol brasileiro, no qual a aquisição desses Naming Rights NÃO implica na compra do clube, muito menos na troca de cores, uniformes e escudo do Leão", afirmou a Fatal Model.

UM CLUBE FATAL!



Foi amor à primeira vista! Desde o dia 10 de fevereiro, aqui nos sentimos em casa, nos sentimos amados e, acima de tudo, nos sentimos respeitados. Ao longo de 2023, construímos uma linda história de amor e de parceria.



Nosso desejo de estarmos cada vez mais… pic.twitter.com/AAIw8Pgk2D — EC Vitória (@ECVitoria) December 1, 2023

Com as negociações já iniciadas, o Vitória pediu a opinião da torcida nas redes sociais.

"Nossa parceria sempre foi pautada no diálogo e no respeito. Por isso, queremos te ouvir, torcedor. Afinal, vocês são o maior patrimônio do clube e as negociações só serão iniciadas com um aval positivo da torcida. Vamos juntos criar um EC Vitória cada vez mais forte?", questionou o Rubro-Negro.

"O objetivo final disso é trazer esse reforço para o Vitória chegar bem na Série A e ir muito mais além", comentou a diretora de comunicação da Fatal Model, Nina Sag.