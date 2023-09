Felipe Vieira passa por cirurgia e Vitória acerta com novo lateral

O lateral-esquerdo Felipe Vieira, que havia sofrido uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo no empate do Vitória com o Mirassol precisou ser operado. A cirurgia foi realizada na manhã desta quinta-feira, 14, em uma clínica de Salvador, e foi considerada um sucesso.

O responsável pelo procedimento cirúrgico foi o Dr. Wilson Vasconcelos, que faz parte do corpo médico do Vitória. O tempo de recuperação é de oito meses e ele não atua mais pelo Rubro-Negro em 2023.

Sem Felipe Vieira, lesionado, e com Vicente ainda em recuperação, o Vitória conta apenas com os laterais Marcelo, que vem sendo titular, e Edson Lucas, que ainda não estreou e não tem agradado a comissão técnica.

Para suprir essa carência no elenco, o Vitória tem acerto encaminhado com Felippe Borges, que estava no Confiança. O lateral de 23 anos fez 18 jogos pelo clube sergipano na Série C do Campeonato Brasileiro e deve reforçar o Rubro-Negro nessa reta final de Série B.

Felippe Borges em ação pelo Confiança, na Série C | Foto: Reprodução | Redes Sociais