Feliz no Vitória, Osvaldo começa ano como destaque: "Dou a vida" | A TARDE

Autor do gol que garantiu o segundo triunfo seguido do Vitória na temporada, o experiente atacante Osvaldo começa 2024 como o principal destaque ofensivo da equipe comandada por Léo Condé. Na tarde deste sábado, 20, o Rubro-Negro venceu o Bahia de Feira por 1 a 0 pela 2ª rodada do Campeonato Baiano.

Em entrevista após o jogo, o “Vovô” disse estar feliz no Vitória e agradeceu o prêmio de craque da partida entregue pela Federação Bahiana de Futebol (FBF) em parceria com a TVE, emissora oficial do Baianão.

“É mais feliz pela vitória. Agradecer a Deus que me capacita todo dia e aos meus companheiros, porque sem eles também não seria possível. Então esse prêmio individual eu compartilho com todos do elenco. Estou muito feliz com o que eu venho vivendo aqui no Vitória, então cada jogo que eu entro em campo eu dou a vida para que as coisas possam fluir dentro de campo”, declarou Osvaldo.

O Vitória agora se prepara para enfrentar o Barcelona, em Ilhéus, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano. A partida está marcada para quarta-feira, 24, às 21h30, no Estádio Mário Pessoa.