Fluminense x Vitória: Onde assistir e prováveis escalações

Time titular do Vitória na partida contra o Internacional - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após leve recuperação no Campeonato Brasileiro, o Vitória voltou à zona de rebaixamento com a derrota para o Red Bull Bragantino no último domingo, 23. Nesta quinta-feira, 27, o Rubro-Negro vai até o Rio de Janeiro encarar o Fluminense, no Maracanã, pela 12ª rodada da competição.

Onde assistir

Transmissão: Sportv e Premiere (TV fechada e streaming)

Equipe de arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA-SP)

Assistente 1: Nailton Junior de Sousa Oliveira (FIFA-CE)

Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Quarto árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (FIFA-ES)

Fluminense

O Tricolor vive o seu pior início de Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos e, após a última rodada, demitiu o técnico campeão da Libertadores 2023, Fernando Diniz. Marcão assume como técnico interino e pode fazer mudanças na escalação. A lista de desfalques é enorme.

Provável time: Fábio; Samuel Xavier, Antônio Carlos (Felipe Andrade), Felipe Melo, Diogo Barbosa; Martinelli, Gabriel Pires, Ganso, Terans; John Kennedy, Germán Cano.

Vitória

Sem poder contar com Lucas Esteves, que cumpre suspensão automática, o técnico Thiago Carpini deve optar por PK na lateral esquerda. Alerrandro deve retornar ao ataque após ficar fora diante do Red Bull Bragantino. Willian Oliveira deve viajar com a delegação, mas segue como dúvida.

Provável time: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Caio Vinícius (Reynaldo), Wagner Leonardo, PK; Luan, Léo Naldi, Willian Oliveira (Rodrigo Andrade) e Matheusinho; Eryc Castillo (Osvaldo) e Alerrandro.