"Foco sempre foi o Vitória", diz Mateus Trindade sobre titularidade

Um dos reforços do Vitória para a disputa da Série B, o volante Mateus Trindade teve sua primeira oportunidade na vitória contra o Ceará. Ele está mantido na equipe titular do Rubro-Negro baiano, na partida contra o Botafogo-SP, no Barradão, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o desfalque de Dudu por suspensão por acúmulo de cartões, Trindade seguirá no meio de campo leonino. O volante comentou sobre suas preferências de atuação e se diz preparado para jogar.

"A gente tem bastantes desfalques e, com a suspensão do Dudu, me sinto preparado para qualquer função que o professor quiser que eu faça. Estou me sentindo muito bem e estou preparado para que o professor Léo Condé determinar", explicou.

"Comecei como segundo, mais avançado, saindo pela direita. Mas acredito que de três, quatro anos pra cá tenho feito mais aquele 5, primeiro volante. Mas quando precisa já atuei nesse período de segundo. Por mim também sem problemas", completou.

O Vitória chega a expressiva marca de três partidas sem sofrer gols no Barradão. Mateus Trindade enalteceu o sistema defensivo Rubro-Negro e espera ampliar este número.

"Com certeza a gente tem um sistema defensivo muito sólido, que vem se provando a cada jogo, principalmente em casa. A gente está trabalhando para prolongar essa marca pelo maior período possível

Mateus falou da importância de atuar pelo segundo jogo consecutivo, após muita espera para atuar no time principal do Vitória.

"É muito importante. Acredito que é o que todo jogador precisa de sequência para adquirir ritmo, condicionamento e, principalmente, confiança. Estou muito feliz indo para a segunda partida, espero que dê tudo certo nessa sequência", comentou.

"Cheguei, fui contratado para para jogar e poder ajudar. Início foi um pouco complicado, mas não deixei de trabalhar visando esse momento que estou vivendo agora, de ter essa oportunidade. Meu foco sempre foi o Vitória", complementa o volante.

O meio-campista elogiou a maneira do técnico Léo Condé na gestão dos jogadores. Ele revelou que o treinador seguirá dando oportunidade ao elenco.

"As conversas com o Léo foram mais coletivas. Ele é muito transparente, esse lado humano muito bom e procura deixar todo mundo confortável e confiante. E ele sempre falou que todo mundo teria a sua chance, que não ia deixar de usar ninguém. Graças a Deus minha chance chegou, e espero que dê tudo certo", confidenciou.

Trindade estreou com o apoio de 23 mil Rubro-Negros, na última rodada. Para ele, o torcedor tem sido fundamental na campanha ao acesso.

"Já pude jogar em estádio lotado, mas acredito que aqui, no Vitória, no Barradão, é diferente. Atmosfera diferenciada que vem nos ajudando muito na nossa campanha dentro de casa", concluiu.