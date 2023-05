Fundamental no acesso, Rafinha rescinde com o Vitória

O atacante Rafinha não faz mais parte do elenco do Vitória. A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do clube, na tarde desta quarta-feira, 31. A rescisão contratual ocorreu de forma amigável.

"Fala, nação. Passando para agradecer a vocês pelo carinho. Esse tempo que a gente esteve junto foi de muita loucura, a gente passou muitas coisas conseguimos um feito extraordinário que foi a volta para a Série B. Hoje estou me despedindo, claro, com o coração partido. Mas minha gratidão fica aqui eterna, feliz em fazer parte dessa história. Claro que virei mais um colossal, honrado em vestir esse manto. Infelizmente estou indo, mas fica aqui meu agradecimento a todos. Grande abraço, fiquem com Deus e estamos juntos”, disse Rafinha após concluir a saída.

De acordo com apuração do Portal A TARDE, o destino de Rafinha deverá ser o América-RN, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, e que se tornou Sociedade Anônima do Futebol (SAF) recentemente.

A proposta salarial foi considerada irrecusável, já que ele ganhará na equipe potiguar três vezes mais do que recebia no Vitória.

Paulista de Alumínio, Rafael Diniz Alves e Silva tem 30 anos e chegou ao Vitória em maio de 2022. O atacante foi determinante na campanha do acesso para a Série B. Na disputa da terceirona, ele fez 18 jogos, marcou oito gols e caiu nas graças da torcida.