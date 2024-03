Gamalho e Arcanjo treinam com grupo e estão à disposição de Condé | A TARDE

Destaques da histórica campanha do Vitória no Campeonato Brasileiro Série B de 2023, o atacante Léo Gamalho e o goleiro Lucas Arcanjo foram reintegrados ao elenco e treinaram com o grupo nesta quarta-feira, 13. Ambos já haviam treinado também na terça-feira, 12, mas alguns atletas estavam de folga.

À disposição de Léo Condé pela primeira vez desde o dia 12 de novembro do ano passado, contra o Novorizontino, pela 36ª rodada da Série B, o artilheiro rubro-negro estava se recuperando de uma lesão no joelho. Já o arqueiro do Leão se recuperava de uma lesão parcial do ligamento colateral lateral do joelho e da recente perda do pai.

Os dois são opções para o duelo contra o Barcelona de Ilhéus, no próximo domingo (17), às 16h, no Barradão, pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Baiano. Além da presença de Arcanjo e Gamalho, os novos contratados, Luiz Adriano, Luan, Naldi e Reynaldo, também fizeram parte do treino, assim como o equatoriano Eric Castillo, que está recuperado da lesão muscular.

Nesta quarta-feira, 13, Léo Condé promoveu uma sessão de treinamento em campo reduzido, com os atletas trocando de lado a todo momento, e em seguida, seguiu para uma sessão em campo aberto, no Centro de Treinamento Manoel Pontes Tanajura.