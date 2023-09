Gegê revela detalhes de golaço: "A gente treina bastante finalização"

Autor do gol da vitória no triunfo por 3 a 0 contra o Avaí, o meia Gegê era só alegria após a partida. Ele marcou seu segundo gol na Série B e o primeiro no Barradão diante da torcida Rubro-Negra. Com 52 pontos somados, o Vitória é o líder da Segundona nacional.

"Glória a Deus por tudo. Feliz e contente por tudo. A gente treina bastante finalização e hoje fui abençoado por esse golaço", disse o atleta em entrevista a Rádio Sociedade.



Após o golaço de pé direito, Gegê atravessou o campo comemorou o tento com os atletas do setor de defesa. Ele comentou um pouco sobre sua relação com o elenco do Vitória.

"Eu tenho uma amizade maravilhosa com todos os jogadores. Ali foi um momento de emoção que eu saí correndo feliz e fui abraçar eles. São grandes pessoas e tenho carinho por todos eles. Nosso grupo é maravilhoso e sou grato a Deus fazer parte dele", revelou.

Na próxima sexta-feira, 22, o grupo terá mais um compromisso fora de casa na Segundona. O adversário será o Ituano, fora de casa, às 21h30, no estádio Novelli Jr., em Itu.fora de casa. Gegê fala das suas expectativas em relação a mais um jogo decisivo.

"Expectativa são boas. Importante a gente ter um foco agora, seguir trabalhando e se dedicando. Será um jogo difícil, mas temos todas as condições de sair de lá com a vitória", encerrou.