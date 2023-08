Giovanni Augusto celebra primeiro gol marcado com a camisa do Vitória

O meia Giovanni Augusto foi o autor do gol que sacramentou a importante vitória Rubro-Negra por 2 a 0, diante do ABC, pela 21ª rodada da Série B. Com o resultado, o Leão da Barra retoma a liderança do campeonato, com 41 pontos somados. O camisa 20 celebrou seu primeiro gol marcado com a camisa do Vitória.

"Quero agradecer a Deus por esse noite especial. Muito feliz em marcar o primeiro gol com a camisa do Vitória, que era algo que eu estava buscando há muito tempo. E mais feliz ainda pelos três pontos que são importantíssimos para o restante da competição. Agradecer a minha esposa que sempre esteve do meu lado nos momentos difíceis e ao nosso grupo também. Mais uma vez a gente demonstrou que tem um grupo forte e isso sim é importante e ganha campeonato. Estamos criando um ambiente legal. E agradecer ao torcedor, que independente que faça chuva ou sol, comparece e apoia a gente. Isso é muito importante pra criarmos uma força e uma identidade dentro de campo", disse Giovanni após o jogo.

Antes do bom momento com a camisa vermelha e preta, Giovanni Augusto passou por dificuldades. Foram lesões em sequência e atuações abaixo da crítica. Após dar a volta por cima, o experiente meio-campista agradeceu a família e ao elenco do Vitória pela força e incentivo.

"Infelizmente a gente não consegue fugir de algumas situações, principalmente das lesões e aconteceu comigo. Fiquei muito triste e com noites sem dormir. Nesses momentos a gente se fortalecer em Deus e com a família. Quero agradecer a minha esposa Lorrana e a meu filho João, que é apaixonado pelo Vitória. Quero dedicar esse gol a ele. É uma coisa especial. Esse grupo é muito família e unido. Independente de quem estiver jogando, eu sei que estarão torcendo por mim. Espero que seja uma virada de chave, que eu possa fazer mais gols e que Deus abençoe a todos", concluiu.

O próximo compromisso do Leão da Barra será fora de casa, contra o Londrina, na próxima segunda-feira, 7, às 20h, no estádio do Café, válido pela 22ª rodada da Segundona nacional.